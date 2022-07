వరదలపై విదేశీకుట్ర సమాచారం సరే.. వరదనష్టం సమాచారం అందలేదా కేసీఆర్ దొరా? వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తాజాగా కేసీఆర్ చేసిన వరదలపై విదేశీ కుట్ర కామెంట్స్ పై ఇప్పటికే బండి సంజయ్, రేవంత్ రెడ్డి సెటైర్లు వేశారు. ఇక వర్షాలు, వరదలతో జనజీవనం అతలాకుతలం అయితే, అపార పంట నష్టం జరిగితే సీఎం కేసీఆర్ గడీ నుండి బయటకు రావడం లేదని మండిపడిన వైయస్ షర్మిల, తాజాగా సీఎం కేసీఆర్ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో, భద్రాచలంలో వరద ముంపుకు గురైన ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన తీరుపై, అక్కడ ఆయన చేసిన వరదల వెనుక విదేశీ కుట్ర వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

English summary

YS Sharmila satirized CM KCR's comments on floods a foreign conspiracy. Information about foreign conspiracy on floods is OK.. Did you not get information about flood damage sir? YS Sharmila targeted KCR..