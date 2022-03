మళ్ళీ పాదయాత్రతో ప్రతి గడపకు రాజన్నబిడ్డ వైఎస్ షర్మిల; ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్ర మార్చ్11నుండే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీతో రాజకీయ ఆరంగేట్రం చేసిన వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల సమస్యలపై నిత్యం పోరాడుతున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రజల సమస్యలను ప్రజల ఇంటి ముంగిట నేరుగా తెలుసుకోవడం కోసం ఇప్పటికే మొదటి విడత ప్రజాప్రస్థాన పాదయాత్ర చేవెళ్ల నుంచి ప్రారంభించిన వైయస్ షర్మిల ఇప్పుడు మళ్ళీ పాదయాత్రకు రెడీ అయ్యారు.

English summary

YS Sharmila, is ready to resume padayatra, said the praja prasthanam padayatra would start from March 11. Sharmila said that she will come directly to the houses of public to know their problems