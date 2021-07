కేసీఆర్ కు వైఎస్ షర్మిల మార్క్ షాక్ .. అభివృద్ధికి, టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాలకి లింక్ పెట్టిన రాజన్న బిడ్డ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. సీఎం కేసీఆర్ పై బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లు విరుచుకు పడుతుంటే, మరోపక్క కొత్తగా రాజకీయ పార్టీతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దూకుడు చూపిస్తున్న వైయస్సార్టీపి కూడా రోజుకో రకమైన మెలిక పెడుతూ సీఎం కేసీఆర్ ను ఇబ్బంది పెడుతోంది. ఇప్పటికే నిరుద్యోగ సమస్యపై నిరాహార దీక్షలతో కెసిఆర్ సర్కార్ పై పదునైన వాగ్దానాలను సంధిస్తున్న వైయస్ షర్మిల, తాజాగా రాష్ట్రంలో ఉప ఎన్నికల రాజకీయంపై తెలంగాణ ప్రజానీకం ఆలోచించేలా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక షర్మిల వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లోనే కాదు, తెలంగాణా ప్రజలను ఆలోచింపజేస్తున్నాయి.

English summary

Sharmila, posted an interesting post saying that TRS MLAs should resign if development is to take place in your area. Sharmila, who said that KCR will focus on your region when the by-elections come. Now TRS govt is focusing on the develpoment of huzurabad because of upcoming by elections, with that YS sharmila says CM KCR state development linked with elections.