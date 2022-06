తగ్గేదేలే.. కేసీఆర్ పై వైయస్ షర్మిల సమరభేరి.. పాదయాత్రలతో పాటు నిరుద్యోగ నిరాహార దీక్షలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ సర్కార్ కు చెక్ పెట్టడం కోసం శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎవరి మద్దతు లేకుండా ఒంటరిగా పోరాటం మొదలు పెట్టిన వైయస్ షర్మిల మొక్కవోని దీక్షతో కెసిఆర్ పై సమరం చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో నిరుద్యోగులకు సీఎం కేసీఆర్ తీరని అన్యాయం చేస్తున్నారని, ఇచ్చిన ఒక్క మాట కూడా నిలబెట్టుకోకుండా ప్రజలను అడుగడుగున మోసం చేస్తున్నారని షర్మిల విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. పదునైన మాటల బాణాలను ఎక్కు పెడుతూ కేసీఆర్ సర్కార్ కు పెద్ద తలనొప్పిగా తయారయ్యారు.

English summary

YS Sharmila continues to fight on KCR. KCR is being targeted along with praja prasthanam padayatra and unemployment hunger strikes. sharmila is giving speeches that make people think.