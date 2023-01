YS Sharmila: పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వకున్నా పాదయాత్ర చేస్తా అంటున్న వైఎస్ షర్మిల.. సాధ్యమేనా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకీయ ప్రస్తానాన్ని కొనసాగిస్తున్న వైఎస్ షర్మిల పాదయాత్ర అర్ధంతరంగా ఆగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఆగిపోయిన పాదయాత్రను తిరిగి కొనసాగించాలని భావిస్తున్న షర్మిల ఆ ప్రయత్నంలో సక్సెస్ అవుతారా? షర్మిల పాదయాత్ర కొనసాగేలా పోలీసులు, బీఆర్ఎస్ నేతలు సహకరిస్తారా? ప్రజా క్షేత్రంలో వైయస్ షర్మిల మళ్లీ కెసిఆర్ సర్కార్ పై, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై గతంలో విరుచుకు పడినట్టే మళ్లీ విరుచుకుపడతారా? అంటే కష్టమే అన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతుంది.

English summary

YS Sharmila says that the padayatra will start again from January 28. And will the police allow this? That is doubtful.