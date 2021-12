Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్సార్టిపి అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల కామారెడ్డి జిల్లాలో రైతు ఆవేదన యాత్రలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను, తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రైతు ఆవేదన యాత్రలో భాగంగా జిల్లాలో ఇటీవల ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటుంబాలను వైయస్ షర్మిల పరామర్శించారు.

English summary

YS Sharmila said in raitu avedana yatra that she would fight for the farmers till her last breath. She said that the KCR govt, TRS party which caused the death of the farmers without buying paddy should be put to death beat.