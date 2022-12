నువ్వు కొట్టినట్లు చెయ్.. నేను ఏడ్చినట్లు చేస్తా.. ఇదీ BJP-BRS యవ్వారం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకీయంగా ఎదగడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వైయస్ షర్మిల వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీని స్థాపించి ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్ర పేరుతో ప్రజల్లోకి వెళ్లి ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోవడంతో పాటు, రాష్ట్రంలోని అధికార గులాబీ పార్టీ మంత్రులను ఎమ్మెల్యేలను టార్గెట్ చేసిన వైయస్ షర్మిల, తెలంగాణలో రాజన్న రాజ్యం తీసుకు వచ్చే వరకూ, వైఎస్సార్ సంక్షేమ పాలన వచ్చేవరకు రాజకీయంగా వెనక్కి తిరిగి చూసేది లేదని తేల్చి చెప్పారు.

English summary

YS Sharmila has targeted both BJP and BRS. She said that even though KCR's corruption is visible , the BJP has done nothing but talks everything.