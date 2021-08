టీఆర్ఎస్, బీజేపీలను నిలదీయండి, అమ్ముడుపోదామా అన్నట్టే కాంగ్రెస్ నేతలకూ షర్మిల షాక్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలలో వైయస్సార్ వారసురాలిగా దూకుడు చూపిస్తున్న వైయస్ షర్మిల అధికార టీఆర్ఎస్ పై విరుచుకు పడుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా హుజరాబాద్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో వైయస్సార్ టీపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో చేసిన పర్యటన ఆసక్తిని కలిగించింది. వైయస్సార్ టీపీ అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల ఈరోజు హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఇల్లంతకుంట మండలం సిరిసేడుకు చెందిన మహమ్మద్ రఫీ నిరుద్యోగి ఇటీవల ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన నేపథ్యంలో ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు.

English summary

Ys Sharmila was outraged that farmers and the unemployed were committing suicide under the KCR regime. Sharmila criticized KCR's negligence on unemployment in the state. The BJP has also cheated the unemployed and sharmila made shocking comments on congress leaders as they are ready to sold out. Sharmila's visit to Huzurabad targets leading parties