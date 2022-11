కేసీఆర్..కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను కొన్నదెవరు?మునుగోడులో ప్రజాస్వామ్యాన్ని మానభంగం చేసి చంపిందెవరు?:వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల ప్రజా ప్రస్థాన పాదయాత్రను కొనసాగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటివరకు వైయస్ షర్మిల తాను సాగించిన ప్రజా ప్రస్థాన పాదయాత్రలో మూడు వేల కిలోమీటర్ల మేర తన ప్రయాణాన్ని సాగించారు. శుక్రవారం మంచిర్యాల జిల్లాలో చేపట్టిన ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రలో ఆమె తన మూడు వేల కిలోమీటర్ల మైలురాయిని పూర్తి చేశారు.

English summary

YS Sharmila responded to KCR's comments in the MLA buying episode during the padayatra. Who bought Congress MLAs? In the munugode, and said KCR asking for democracy who has killed democracy.