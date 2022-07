ఆఖరికి కేసీఆర్ అయినా మా నాయకులపై చెయ్యివేస్తే సహించేదిలేదు: వైఎస్ షర్మిల అల్టిమేటం.. కారణమిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీతో రాజకీయ ఆరంగేట్రం చేసిన వైయస్ రాజశేఖరరెడ్డి తనయ వైయస్ షర్మిల ప్రజా క్షేత్రంలో దూసుకుపోతున్నారు. ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్ర ద్వారా గ్రామగ్రామాన పర్యటిస్తూ ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుంటూ, టీఆర్ఎస్ ప్రజా వ్యతిరేక పాలనను ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగడుతున్నారు. ఇక ప్రతి మంగళవారం నిరుద్యోగ నిరాహారదీక్ష చేస్తున్న వైయస్ షర్మిల తాజాగా నిర్వహించిన నిరుద్యోగ నిరాహారదీక్ష ఉద్రిక్తతలకు కారణమైంది.

English summary

Recently, YS Sharmila, who organized a dharna after the TRS activists attacked YSRTP leader Epuri Somanna in the Praja Prasthanam Padayatra, finally issued an ultimatum that she would not tolerate even KCR lays hands on our leaders.