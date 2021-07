వైఎస్సార్ ద్రోహి, ఆయన వారసులనూ నమ్మొద్దు -ఆంధ్రా తొత్తులకు స్థానం లేదు :షర్మిలపై హరీశ్ రావు ఫైర్

Telangana

oi-Madhu Kota

భవిష్యత్ రాజకీయం రీత్యా ఆంధ్రా వర్సెస్ తెలంగాణ సెంటిమెంట్‌ను సుస్థిరం చేసేలా అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ తన ప్రయత్నాలను మరింత ముమ్మరం చేసింది. కొద్ది రోజులుగా కృష్ణా జలాల వివాదంలో ఏపీని, ఆ రాష్ట్ర సీఎం జగన్, ఆయన తండ్రి వైఎస్సార్ ను తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా తిడుతోన్న టీఆర్ఎస్ నేతలు.. తాజాగా వైఎస్ కూతురు, తెలంగాణలో కొత్త పార్టీ పెట్టిన వైఎస్ షర్మిలనూ తూర్పారపడుతున్నారు. సీనియర్ మంత్రి హరీశ్ రావు మరో అడుగు ముందుకేసి, వైఎస్ తెలంగాణ ద్రోహి అని, అసలు ఆంధ్రా తొత్తులకు తెలంగాణలో స్థానమే లేదని ఆగ్రహించారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని స‌దాశివ‌పేట‌లో మంత్రి సమక్షంలో పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు టీఆర్ఎస్ లో చేరారు. ఈ సందర్భంగా..

English summary

trs seniour and telangana minister Harish Rao slams late ysr and ysr successors. speaking sadasivpet of sangareddy, minister slams YS Sharmila, who recently announced a new party under the name of YSR Telangana Party. harish told that late ys Raja Shekhar Reddy was anti telangana and criticised the movement many time. minister said, andhra parties will not have space in telangana.