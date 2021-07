జగన్ పార్టీ మాజీ చీఫ్ బీజేపీలో చేరిక -షర్మిలకు షాకిచ్చిన గట్టు శ్రీకాంత్ రెడ్డి-కేసీఆర్ శీర్షాసనమంటూ బండి ఫైర్

Telangana

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సారధ్యంలోని వైసీపీ పార్టీకి తెలంగాణ అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించిన గట్టు శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు కాషాయతీర్థం పుచ్చుకున్నారు. తెలంగాణలో వైఎస్సార్ పేరుతో కొత్త పార్టీ పెట్టిన వైఎస్ షర్మిల వెంటే ఇక్కడి వైసీపీ నేతలు నడుస్తారన్న అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ ఆ కుటుంబానికి ఎంతో దగ్గరివాడైన శ్రీకాంత్ రెడ్డి బీజేపీలో చేరిపోయారు. హైదరాబాద్ లోని పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో తెలంగాణ చీఫ్ బండి సంజయ్ సమక్షంలో గట్టు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గురువారం బీజేపీలో చేరారు.

ys jagan led ysrcp telangana former chief gattu srikanth reddy joins bjp on thursday. srikanth reddy was welcomed by telangana bjp chief bandi sanjay at state party office in hyderabad. srikant reddy will contest as bjp candidate in huzurnagar seat in next elections. bandi sanjay slams cm kcr and trs govt over several issues.