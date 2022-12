వారెవ్వా.. ఏం యాక్టింగ్.. కిడ్నాప్ అయినట్లు నటించి.. పెళ్లి చేసుకుని వీడియో విడుదల చేసిన యువతి..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా చందుర్తి మండలం మూడపల్లిలో గోలి శాలిని కిడ్నాప్ కథ సుఖాంతం అయింది. శాలిని ప్రియుడితో కావాలనే వెళ్లిపోయినట్టు తెలిసింది. కిడ్నాప్ ఘటన తర్వాత ఆమె వీడియో కూడా విడుదల చేసింది. ప్రేమ పెళ్లికి ఇంట్లో వారికి ఇష్టం లేకపోవడంతోనే ప్రియుడి తో వెళ్ళిపోయినట్టు వీడియో విడుదల చేసింది.

English summary

The story of the kidnapping of Goli Shalini in Moodapalli, Chandurthi mandal of Rajanna Sirisilla district has a happy ending. It is known that Shalini left with her boyfriend