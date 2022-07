Zika virus: తెలంగాణాలో నిశ్శబ్దంగా వ్యాపిస్తున్న జికావైరస్; ఐసీఎంఆర్ అధ్యయనంలో షాకింగ్ విషయాలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జికా వైరస్ చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తోంది. ఐసిఎంఆర్ మరియు ఎన్ఐవి, పూణే నిర్వహించిన అధ్యయనం ప్రకారం, జికా వైరస్ తెలంగాణతో సహా చాలా భారతీయ రాష్ట్రాలకు వ్యాపించిందని తెలిపింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణా రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులతో పాటు జికా వైరస్ టెర్రర్ సృష్టిస్తుంది.

English summary

Zika virus is spreading silently in Telangana state. According to a study conducted by ICMR and NIV, Pune, the Zika virus has spread to many Indian states, including Telangana.