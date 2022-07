భార్యపై అనుమానం: 8నెలల కొడుకుకు నిప్పంటించిన శాడిస్ట్ తండ్రి; ఏపీలో దారుణం

Tirupati

oi-Dr Veena Srinivas

సమాజంలో మానవ సంబంధాలు, అనుబంధాలు రోజురోజుకు మృగ్యం అయిపోతున్నాయి. చిన్న చిన్న కారణాలతోనే పిల్లలపై తల్లిదండ్రులు శాడిస్టుల మాదిరిగా ప్రవర్తిస్తున్న ఘటనలు అనేకం చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఇక పిల్లలు కూడా కని పెంచిన తల్లిదండ్రులకు నరకం చూపిస్తున్న ఘటనలు, హతమారుస్తున్న ఘటనలు అనేకం చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇక ధోరణి మానవులలో పెరుగుతున్న నేర ప్రవృత్తికి అద్దం పడుతుంది.

English summary

A terrible incident happened in Tirupati district of AP where a father who was angry and suspicious of his wife set his younger son on fire.