తిరుమలలో కొత్త నిబంధన: అలా చేస్తే.. జరిమానా: నాలుగు లేన్లుగా ఘాట్ రోడ్డు

Tirupati

oi-Chandrasekhar Rao

తిరుపతి: ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రం తిరుమలలో ఓ కొత్త నిబంధన అమలులోకి రానుంది. దీన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తోన్నారు. ఈ నిబంధనను ఉల్లంఘించిన వారిపై జరిమానా విధించాలని నిర్ణయించారు. జరిమానా ఎంత మొత్తంలో ఉండాలనే విషయాన్ని ఇంకా నిర్ధారించలేదు. దీనిపై కసరత్తు చేస్తోన్నారు. త్వరలోనే దీన్ని అమలులోకి తీసుకుని రానున్నారు.

English summary

The restoration of ghat roads and Srivari Mettu works should be completed on a fast pace and concerned to use speed guns and speed breakers to control speeding vehicles and also impose fines on the violators said TTD EO Dr KS Jawahar Reddy.