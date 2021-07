దేవినేని ఉమాపై కొడాలి నాని ధ్వజం ... వైసీపీకి సంబంధం లేదు, అరాచకాలతో ప్రజలే తిరగబడ్డారన్న మంత్రి

Vijayawada

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమాపై పోలీసులు ఎస్సీ,ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు, హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో వైసీపీ అరాచక పాలన పై టీడీపీ నేతలు మండిపడుతున్నారు. ఇక దేవినేని ఉమాపై జరిగిన దాడి ఘటనపై స్పందించిన కొడాలి నాని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Minister Kodali Nani said that the people were turned away by the anarchy of former TDP minister Devineni Uma. Kodali Nani alleged that Devineni Uma threatened the police and deliberately provoked villagers. Kodali Nani clarified that Uma had abused the police as Devineni provoked the Dalits. Devineni claimed that this was the reason why the villagers attacked Uma.