ఏపీ న్యాయరాజధానిలో ట్విస్ట్-హైకోర్టు జోక్యంతో మారిన సీన్- 30న మంగళగిరిలో సీజేఐతో ప్రారంభం..

Vijayawada

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో మూడు రాజధానుల్ని తెరపైకి తెచ్చిన ప్రభుత్వం హైకోర్టును న్యాయరాజధానిగా మార్చిన కర్నూలుకు ఎందుకు తరలించడం లేదనే ప్రశ్నలు గతంలోనే తలెత్తాయి. దీనికి సమాధానంగా కేంద్రం.. హైకోర్టు ఛీఫ్ జస్టిస్, ఏపీ ప్రభుత్వం కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించింది. అయితే ఇప్పటికీ న్యాయరాజధానిలో భాగమైన హైకోర్టుతో పాటు న్యాయ సంబంధిత కార్యాలయాలు కూడా కర్నూలుకు తరలించలేని పరిస్దితి ఉంది. తాజాగా ఇదే అంశంలో వైసీపీ సర్కార్ చేసిన ఓ ప్రయత్నాన్ని హైకోర్టు అడ్డుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది.

English summary

establishment of ap judicial academy in kurnool has been stalled with high court intervention, now govt to open it in mangalagiri only on temporary basis.