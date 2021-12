వంగవీటి రాధాపై రెక్కీ: ఆధారాలు దొరకలేదు; తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే.. విజయవాడ సీపీ వార్నింగ్

Vijayawada

oi-Dr Veena Srinivas

విజయవాడ రాజకీయాలలో వంగవీటి రాధాను హత్య చేయడం కోసం కుట్ర జరిగిందని, వంగవీటి రాధా పై రెక్కీ నిర్వహించారని స్వయంగా ఆయనే ప్రకటించడం సంచలనంగా మారింది. అప్పటినుండి వంగవీటి రాధా వ్యవహారం అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధానికి కారణంగా మారింది .ఇక తాజాగా వంగవీటి రాధాను హత్య చేయడం కోసం రెక్కీ నిర్వహించారన్న అంశంపై విజయవాడ సి పి క్రాంతి రాణా టాటా మీడియాతో మాట్లాడారు.

English summary

Vijayawada CP Kranti rana tata reponded on the threat to Vangaveeti Radha, has said that if there is any false propaganda on the incident, strict action will be taken against those who disturbed the peace.