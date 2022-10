జగన్ దగ్గరో, కేసీఆర్ దగ్గరో ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

Vijayawada

oi-Garikapati Rajesh

నాలుగు దశాబ్దాల పైబడి రాజకీయ ప్రయాణం సాగిస్తోన్న తెలుగుదేశం పార్టీలోని నేతలకు స్వేచ్ఛ ఎక్కువవుతోందనే అభిప్రాయం రాజకీయ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. ఎన్టీ రామారావు ఉన్నంతకాలం నోరు తెరిచి మాట్లాడటానికే జంకేవారు. పార్టీమీద, ఎన్టీఆర్ మీద ఉన్న గౌరవాన్ని చాటుకునేవారు. అసందర్భమైన వ్యాఖ్యలు, పిచ్చి పిచ్చి ప్రేలాపనలు, అధినేతనే ధిక్కరిస్తూ నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలాంటివేవీ లేవు. ఎవరికి అప్పగించిన పనులు వారు నిబద్దతతో చేసుకుపోయేవారు.

English summary

Once or twice, if the leaders have messed up, they can think that the conditions are like that and adjust.