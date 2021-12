విశాఖలో ఏకంగా ట్రావెల్ బస్సునే చోరీ చేసిన ప్రబుద్ధుడు.. కాకుంటే చివరికి ఇలా!!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రపంచవ్యాప్తంగా చోర కళలో నిష్ణాతులైన చోర శిఖామణులు ఎందరో ఉన్నారు. దొంగతనాలు చేయడంలోనూ వారు ఎవరికివారే ప్రత్యేకం. ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కొక్క స్పెషలైజేషన్. కొందరు ఆలయాలలో దేవతామూర్తుల విగ్రహాలు, హుండీలు దొంగతనాలు చేస్తే, మరికొందరు రోడ్డు మీద వెళ్లే వాళ్ళ మెడలోని చైన్స్ ను, బాగ్స్ ను కొట్టేస్తారు. కొందరు అర్ధరాత్రి సమయంలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తాళాలు వేసిన ఇళ్లలో దోపిడి చేస్తే, మరికొందరు ఇంట్లో జనాలు ఉన్నాసరే బెదిరించి మరి దొంగతనాలు చేస్తారు. మోటర్లు దొంగతనం చేసే వాళ్ళు, మీటర్లు దొంగతనం చేసేవాళ్ళు, ద్విచక్ర వాహనాలు దొంగతనం చేసేవారు, ఆటోలు దొంగతనం చేసేవారు ఇలా ఒకటేమిటి దొంగతనాలలో ఎవరికి వారే ప్రత్యేకం.ఎవరి స్కిల్ వాళ్ళదే.

English summary

A bus was theft by a thief near the area of the Visakhapatnam South Fourth Town Police Station. The thief hit a current pole while driving the bus and fled the scene.