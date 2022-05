ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో బయటపడ్డ డెన్: గుట్టలుగా కండోమ్ లు, సిరంజీలు, మందుబాటిళ్ళు.. అధికారులు షాక్!!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యను అందించి భావిభారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన విశ్వవిద్యాలయాలు అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాలుగా మారుతున్నాయా ? ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉన్న ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులు పెడదారిన పడుతున్నారా? యూనివర్సిటీ ప్రాంగణాన్ని విద్యార్థులు పాడు పనులకు వాడుతున్నారా అంటే ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన అనేక విషయాలు అవుననే అనుమానాలకు ఊతం ఇస్తున్నాయి.

English summary

A den has came to light in the bushes behind the Engineering College Boys Hostel at Andhra University. University officials were shocked to find hundreds of condoms, syringes and liquor bottles there.