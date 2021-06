Visakhapatnam

oi-Chandrasekhar Rao

విశాఖపట్నం: సాగర నగరం విశాఖపట్నాన్ని పరిపాలన రాజధానిగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మరింత వేగంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రస్తుతం అమరావతి పరిధిలోని తాడేపల్లిలో గల తన క్యాంప్ కార్యాలయాన్ని విశాఖకు తరలించడం ద్వారా అక్కడి నుంచి పరిపాలనకు శ్రీకారం చుట్టాలని ముఖ్యమంత్రి భావిస్తోన్నారు. ఒక్కసారి విశాఖ నుంచి పరిపాలనను ఆరంభించిన తరువాత ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకూడదనే ఉద్దేశంతో ముందుజాగ్రత్త చర్యలను తీసుకుంటోన్నారు. యంగ్ టీమ్‌ను ఆయన సిద్ధం చేసుకుంటోన్నట్లు కనిపిస్తోంది.

English summary

Gandham Chandrudu, who stand posted as Director of Village/Ward Secretariat is transferred and he is directed to report to General Administration Department for further posting. He is likely to posting as Visakhapatnam district collector.