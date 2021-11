అందాల అరకు మార్గంలో విరిగిపడిన కొండచరియలు, నిలిచిన రైళ్ళ రాకపోకలు, పర్యాటకుల ఇక్కట్లు

Visakhapatnam

Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రా ఊటీగా పేరెన్నికగన్న అరకు ప్రకృతి సోయగాలతో ఈ సీజన్లో స్వాగతం పలుకుతోంది. పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షించే అరకు కరోనా మహమ్మారి దెబ్బకు పర్యాటకులు లేక కళావిహీనంగా మారింది. మళ్లీ ఇప్పుడు అరకు అందాల లోయలు పర్యాటకులను స్వాగతిస్తోంది. బొర్రా కేవ్స్ నుంచి బృందావనం పార్క్, కాఫీ తోటల నుండి ఆదివాసి మ్యూజియం వరకు ఎన్నో వింతలూ విశేషాలతో దేశ విదేశీ పర్యాటకులను ఆకర్షించే అరకు అందాలు ఇంతింత అని చెప్పడానికి వీలు కాదు.

English summary

Train traffic was halted due to broken landslides on the way to Araku . Tourists who want to see the Araku beauty from the train, which looks very special in this season, are disappointing and facing problems by the lack of trains.