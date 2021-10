విశాఖ ఉక్కు ఉద్యమం 250వ రోజు: 250 మందితో 25 గంటల నిరాహార దీక్ష, భవిష్యత్ ప్లాన్ ఇదే !!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో విశాఖ ఉక్కు పోరాటం కొనసాగుతుంది. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నినాదంతో కొనసాగుతున్న ఉద్యమం 250 వ రోజుకు చేరుకుంది. అయినప్పటికీ ఇప్పటివరకు విశాఖ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేటీకరణ విషయంలో కేంద్రం పునరాలోచన చేసిన దాఖలాలు లేవు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరించి తీరుతామని కేంద్రం పార్లమెంటు సాక్షిగా తేల్చిచెప్పింది.

English summary

As the steel plant movement reached its 250th day, 250 people went on a 25-hour hunger strike today. He said the movement would continue until the Center changes its decision on privatization.