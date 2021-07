విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యమం ఉధృతం : సీఎం జగన్ తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలకు కార్మికుల అల్టిమేటం !!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఉద్యమం ఇకపై మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఇప్పటికే ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ విరమించుకోకుంటే ఎక్కడిదాకైనా వెళ్తామని, తేల్చి చెప్పిన నేపథ్యంలో జాతీయ స్థాయిలో ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను అడ్డుకోవడం కోసం చేస్తున్న ఉద్యమంలో భాగంగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్వాసితులు ఆందోళన చేపట్టారు.

ఎన్నిసార్లు అడిగినా అదే సమాధానం .. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై పునరాలోచన లేదన్న కేంద్రం !!

English summary

Residents of Visakhapatnam Steel Plant today staged a protest in front of the gate of the Visakhapatnam Steel Plant Administration building demanding that CM Jagan take part in the direct movement. They appealed to not only AP CM Jagan Mohan Reddy but also all AP MLAs and MPs to take part in the direct movement for steel plant conservation. They warn that their homes will be raided if they do not fight privatization.