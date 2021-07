విశాఖ ఉక్కు ఉద్యమ కార్యాచరణ ... ఛలో జంతర్ మంతర్, వైఎస్ జగన్ కు నేతల డిమాండ్ !!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారానికి ప్రైవేటీకరణ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా టెండర్లకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడంతో విశాఖ ఉక్కు ఉద్యమం మరోమారు ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఇప్పటికే రిలే నిరాహార దీక్షను కొనసాగిస్తున్న విశాఖ ఉక్కు కార్మికులు, కార్మిక సంఘాల నాయకులు తాజాగా భవిష్యత్ కార్యాచరణపై ఈరోజు భేటీ అయ్యారు. జాతీయ స్థాయిలో ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేయాలని, ఇదే సమయంలో ఏపీ సర్కారుపై ఒత్తిడి పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

English summary

The struggle of the workers against the privatization of the Visakhapatnam steel industry is intensifying day by day. The decision to hold a maha dharna on August 2 and 3 near the Jantar Mantar in Delhi, and the movement was mobilized at the national level. Trade union leaders are expected to seek the support of all political parties for the preservation of the steel plant. At a round table meeting organized by the CPI, Jagan also demanded to take part in the direct struggle.