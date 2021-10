వీడిన వైజాగ్ బాలిక మిస్టరీ-ప్రియుడితో శృంగారం-రెడ్ హ్యాండెడ్ గా తండ్రికి దొరికి-దూకేసిన వైనం

Visakhapatnam

oi-Syed Ahmed

వైజాగ్ మైనర్ బాలిక ఆత్మహత్య కేసు మిస్టరీ వీడింది. ఆగనంపూడిలోని ఆదిత్య అపార్ట్ మెంట్ పై నుంచి బాలిక దూకేసిందని తెలిసి విచారణ జరిపిన పోలీసులకు కళ్లు బైర్లు కమ్మే నిజాలు తెలిశాయి. దీంతో ఈ కేసును ఛేదించిన వైజాగ్ పోలీసులు ఇవాళ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అన్ని వివరాలు వెల్లడించారు. ఇందులో బాలిక తండ్రి చెప్పినవన్నీ అబద్ధాలే అని నిర్ధారించారు. ఆత్మహత్యకు విపరీత కారణాలే దారి తీసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

vizag police on today revelaed minor girl sucide case. according to them minor girl caught red handed to her father while doing sex with her boy friend and with the fear she jump over the apartment.