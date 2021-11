విశాఖలో వైసీపీ నేతల వీరంగం .. టోల్ సిబ్బందిపై దాడి; సీసీ టీవీ ఫుటేజ్ తో కేసు నమోదు

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖపట్నం జిల్లాలో టోల్ ప్లాజా సిబ్బందిపై వైసీపీ నేతల దాడి కలకలం సృష్టించింది. టోల్ ఫీజు కట్టమని అడిగినందుకు టోల్ ప్లాజా సిబ్బందిపై వైసీపీ నాయకుడు, ఆయన అనుచరులు దాడి చేసిన ఘటన వేంపాడు టోల్ ప్లాజా వద్ద చోటు చేసుకుంది.

#YSRCP local leaders seen thrashing Nakkapalli toll plaza staff after they insisted leaders to pay toll. Case registered against three accused including YSRCP ZPTC Member Suryanarayana. 👇🏻CCTV pic.twitter.com/WtMdnI1ETX

VVIP racism in #Visakhapatnam Local #YSRCP leaders were seen thrashing toll staff after they were asked to pay toll #AndhraPradesh pic.twitter.com/8d8Bc27AAx

English summary

YSRCP leaders' attack on toll plaza staff in Visakhapatnam district has created a stir. The incident took place at Vempadu Toll Plaza when the YSRCP ZPTC and his followers attacked the toll plaza staff for asking them to pay the toll fee