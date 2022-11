టీడీపీకి గంటా ఇచ్చే షాక్ మామూలుగా లేదుగా - మరికొందరు మాజీ ఎమ్మెల్యేలతో వైసీపీలో

Vishakhapatnam

oi-Chandrasekhar Rao

విశాఖపట్నం: రాష్ట్ర రాజకీయాలన్నీ ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర చుట్టే తిరుగుతున్నాయి. తెలుగుదేశం పార్టీ శాసన సభ్యుడు, మాజీ మంత్రి గంటా శ్రీనివాస్ పార్టీని వీడబోతోండటం కలకల రేపుతోంది. 2019 ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఓటమిపాలైనప్పటి నుంచీ పార్టీకి దూరంగా ఉంటూ వస్తోన్న ఈ విశాఖ నార్త్ ఎమ్మెల్యే.. అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరబోతోన్నారనే వార్త ప్రకంపనలు పుట్టిస్తోంది. ప్రత్యేకించి తెలుగుదేశంలో.

English summary

Another two former MLAs from TDP likely to join in YSRCP along with former minister Ganta Srinivas Rao.