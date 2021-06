వరంగల్ లో సీఎం కేసీఆర్ పర్యటన .. మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి భూమి పూజ, నూతన కలెక్టరేట్ ప్రారంభం .. షెడ్యూల్ ఇలా

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

నేడు వరంగల్ జిల్లాలో సీఎం కేసీఆర్ పర్యటించనున్నారు. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ పదో వర్ధంతి సందర్భంగా నేడు వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలో పర్యటించనున్న సీఎం కేసీఆర్ మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రికి భూమిపూజ తో పాటు , పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించటంతో పాటుగా, జిల్లాలో అత్యధికంగా అన్ని హంగులతో నిర్మించిన సమీకృత కలెక్టరేట్ భవనాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. సీఎం కేసీఆర్ రాక నేపథ్యంలో వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలో టిఆర్ఎస్ శ్రేణులు జోష్ నెలకొంది.

English summary

CM KCR will visit Warangal district today. On the occasion of the tenth death anniversary of Professor Jayashankar, the CM will visit the Warangal Urban District today to inaugurate Multi-Super Specialty Hospital, along with the launch of various development programs, as well as the inauguration of the highest-ranking integrated collectorate building in the district. TRS ranks Josh in Warangal Urban District in the wake of the arrival of CM KCR.