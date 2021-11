Warangal

ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కు పాల్పడుతున్న ఇద్దరు బుకీలను వరంగల్ కమిషనరేట్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరి నుండి 2కోట్ల పైగా నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. హనుమకొండ జిల్లాకు చెందిన మాడిశెట్టి ప్రసాద్, మహారాష్ట్రకు చెందిన అభయ్ అనే ఇద్దరు బుకీలను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు వీరి వద్ద నుండి 2.05 కోట్ల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అంతేకాదు నిందితుల వద్ద ఉన్న వివిధ బ్యాంకులకు సంబంధించి 43 పాస్ పుస్తకాలను, ఏటీఎం కార్డులను, ఏడు సెల్ ఫోన్లను సీజ్ చేసినట్టు వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ తరుణ్ జోషి వివరించారు.

Police have arrested two bookies in a Warangal, who is doing Mumbai-based online cricket betting and poker cards betting ring. More than Rs 2 crore cash was seized from them.