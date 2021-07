కర్రీ పాయింట్ ఒకరు, ట్యాక్సీ తో ఇంకొకరు : కరోనా కలిపింది ఇద్దరినీ, డబ్బు కోసం గంజాయి దందా !!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

భారీ స్థాయిలో గంజాయి స్మగ్లింగ్ కు పాల్పడుతున్న ముగ్గురు స్మగ్లర్ల ముఠాను వరంగల్ కమిషనరేట్ పరిధిలో శుక్రవారం టాస్క్ ఫోర్స్ మరియు జనగాం పోలీసులు సంయుక్తంగా అరెస్టు చేశారు. ముఠా సభ్యుల నుండి నూమారు 12లక్షల 60వేల రూపాయల విలువగల 126 కిలోల గంజాయితో పాటు, ఒక కారు, మూడు సెల్‌ఫోన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసులు అరెస్టు చేసిన వారిలో గుగులోత్ సుధాకర్, గుగులోత్ సురేష్, టితోలియా దినేష్ లు ఉన్నారు.

English summary

A gang of three smugglers involved in large-scale cannabis smuggling was jointly arrested by the Task Force and Janagaon police on Friday within the Warangal Commissionerate. Police seized 126 kg of cannabis, a car and three cellphones worth Rs 12 lakh 60 thousand from the gang members.Among those arrested by the police were Gugulot Sudhakar, Gugulot Suresh and Titolia Dinesh. One of them is a curry point operator while the other earns a living by renting a taxi. They went into marijuana danda after suffering a business blow due to corona.