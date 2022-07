నేటినుండే కాకతీయ ఉత్సవాలు: కాకతీయ వారసుడికి ఘనంగా స్వాగతం; వైభవ సప్తాహం షెడ్యూల్ ఇదే!!

Warangal

వరంగల్ : కాకతీయుల చరిత్రను కళ్లకు కట్టేలా, చరిత్రలో చిరస్థాయిగా మిగిలి పోయేలా వారం రోజులపాటు కాకతీయ వైభవ సప్తాహం నేటి నుండి ప్రారంభం కానుంది. నేటి నుండి ఏడు రోజుల పాటు కాకతీయ రాజుల ఘన చరిత్రను భావితరాలకు తెలియజేసేలా కాకతీయ వైభవ సప్తాహం నిర్వహించనున్నారు. కాకతీయ వైభవం ఏడు తరాలకు గుర్తుండే విధంగా వారం రోజుల పాటు వేడుకలు కన్నుల పండుగలా నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. కాకతీయుల ఘన కీర్తిని చాటేందుకు వరంగల్లో కాకతీయ ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు.

Kakatiya utsavalu kakatiya vaibhava saptaham will be held from 7th to 13th July. The 22nd heir of Kakatiya, Kamal chandra Bhanjdev, will come to Orugallu as the Kakatiya festivals are going to be held from today. Week-long celebrations will be held as per schedule.