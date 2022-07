భారీ వర్షాల ఎఫెక్ట్: వరంగల్ జిల్లాలో కాకతీయ ఉత్సవాలకు తాత్కాలిక బ్రేక్

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ : కాకతీయుల గత చారిత్రక వైభవాన్ని భావితరాలకు అందించే ఉద్దేశంతో, తెలంగాణ రాష్ట్రం మొట్టమొదటిసారిగా అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహించాలని ప్రారంభించిన కాకతీయ ఉత్సవాలు అయిన కాకతీయ వైభవ సప్తాహం కార్యక్రమానికి వరంగల్ జిల్లాలో తాత్కాలిక బ్రేక్ పడింది.

English summary

Due to heavy rains, the Kakatiya utsavalu in Warangal district has been put on temporary break by District Collector B. Gopi revealed. Collector said that the dates will be announced again and it will be held again as per the schedule.