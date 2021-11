వరంగల్ ఆర్టీఏ ఆఫీస్ దగ్గర నకిలీ వెహికల్ ఇన్సూరెన్సులు చేస్తున్న ముఠా అరెస్ట్ .. వీళ్ళ దందా చూసి పోలీసులే షాక్!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

నకిలీ వాహన భీమా పాలసీలు చేస్తున్న రెండు ముఠాలను అరెస్ట్ చేశారు వరంగల్ కమిషనరేట్ పోలీసులు. నకిలీ వాహన భీమా పాలసీలు చేస్తున్న రెండు ముఠాలకు చెందిన 8మంది నిందితులతో పాటు అనాధికారికంగా వాహన రిజిస్ట్రేషన్, లైసెన్సు కార్డులను కలిగి వున్నఆర్టీఏ ఆఫీస్ కార్యకలపాలను నిర్వహించే మరో ఇద్దరు దళారీలను అరెస్ట్ చేశారు. మొత్తం పది మంది నిందితులను టాస్క్ ఫోర్స్, మిల్క్ కాలనీ, ఇంతేజార్ గంజ్ పోలీసులు సంయుక్తంగా పట్టుకున్నారు.

English summary

Warangal Commissionerate police have arrested two gangs for doing fake vehicle insurance policies. Eight suspects have been arrested, along with two other brokers operating an unregulated vehicle registration and license card operations.