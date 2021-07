ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో వర్ష బీభత్సం .చాలా గ్రామాలకు రాకపోకలు బంద్, వరద ప్రాంతాల్లో మంత్రి ఎర్రబెల్లి !!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. ఇక ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో గత మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అవుతున్నాయి. దీంతో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు అప్రమత్తమై లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇక తాజాగా కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో ఈరోజు పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, చీఫ్ విప్ వినయ్ భాస్కర్, వరంగల్ నగర మేయర్ గుండు సుధారాణి , జిల్లా అధికార యంత్రాంగం తో కలిసి గ్రేటర్ వరంగల్ పరిధిలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలలో పర్యటించారు.

English summary

The monsoon continues in the joint Warangal district. The colonies in Warangal city have been inundated with incessant rains for the last three days. Transportation stopped hundreds of villages due the flood overflowed. Authorities were alerted and launched relief efforts. Minister Errabelli dayakar rao visited flood affected areas and instructed to the officials.