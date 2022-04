ఎట్టికైనా,మట్టికైనా మనోడే.. ఇంటి పార్టీనే ఉండాలంటూ; వరంగల్లో మంత్రి కేటీఆర్ ఆసక్తికరవ్యాఖ్యలు

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాలలో పర్యటిస్తున్న మంత్రి కేటీఆర్ పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. నర్సంపేటలో పలు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్న కేటీఆర్, అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ప్రసంగించారు. బిజెపి, కాంగ్రెస్ పార్టీలపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నాయని పేర్కొన్న మంత్రి కేటీఆర్ ఆ రెండు పార్టీల నాయకులు పచ్చి మోసగాళ్లు అంటూ విమర్శించారు. వారిని నమ్మొద్దు ప్రజలకు సూచించారు.

During his visit to Warangal, Minister KTR made interesting remarks that our home party is secure for us, no matter where we are. BJP and Congress leaders incensed as fraudsters.