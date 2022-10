భార్య.. భర్త మధ్యలో అతను; అంతా పోలీసులే... రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవటంతో రచ్చ!!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్: భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలో.. అనుమానాలో.. నిజంగానే భార్యభర్తల మధ్య ప్రేమ రాహిత్యం వల్ల చోటుచేసుకుంటున్న వివాహేతర సంబంధాలో తెలియదు కానీ చాలా కుటుంబాలలో భార్యాభర్తల మధ్య పంచాయితీలు పోలీస్ స్టేషన్ల దాకా వెళ్తున్నాయి. ఇక పోలీస్ స్టేషన్లలో పనిచేస్తూ ఉన్నతాధికారులుగా పదిమందికి ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు అని చెప్పాల్సిన బాధ్యత వున్న పోలీసు అధికారులే రోడ్డుకెక్కి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టుకున్న ఘటన వరంగల్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

English summary

In Warangal district husband is working as Rural CI of Mahabubabad, wife is working as CID CI in Warangal. Her husband, caught red-handed, filed a case as she was in close contact with another CI who was working in the CID office.