చదివింది పది.. చేసేది డాక్టర్ గిరీ.. అక్కడ శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ లు!!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్: పదో తరగతి చదివి, ఎంబిబిఎస్ చదివిన డాక్టర్ లా చలామణి అవుతున్న శంకర్ దాదా ఎంబిబిఎస్ లను వరంగల్ కమిషనరేట్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. నకిలీ సర్టిఫికెట్ లతో వరంగల్ నగరంలో గత 25 సంవత్సరాలు వైద్యులుగా చలామణి అవుతున్న ఇద్దరు నకిలీ డాక్టర్లను వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ టాస్క్ ఫోర్స్ మరియు మట్వాడా, ఇంతేజార్ గంజ్ పోలీసులు సంయుక్తంగా కల్సి అరెస్ట్ చేసారు.

English summary

Warangal Police Commissionerate Task Force and Matwada, Intejar Ganj Police have jointly arrested two fake doctors who have been running clinics as doctors in Warangal city for the past 25 years with fake certificates.