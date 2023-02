వరంగల్ కమీషనరేట్ పోలీస్ .. ఆపరేషన్ జంజీర్!!

వరంగల్ కమీషనరేట్ పరిధిలోని వరంగల్ త్రినగరాలలో ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణ కోసం ట్రాఫిక్ పోలీసులు తీసుకుంటున్న చర్యల్లో భాగంగా ఆపరేషన్ జంజీర్ ను మొదలు పెట్టారు.

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ కమీషనరేట్ పరిధిలోని వరంగల్ త్రినగరాలలో ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణ కోసం ట్రాఫిక్ పోలీసులు తీసుకుంటున్న చర్యల్లో భాగంగా మరో సంచలనం నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే ట్రాఫిక్ కట్టడి కోసం కఠిన నిర్ణయాలను తీసుకుని వాటిని అమలు చేస్తున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు తాజాగా మరో కీలక అడుగు వేశారు. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ ఆదేశాల మేరకు ఆపరేషన్ జంజీర్ ను మొదలు పెట్టారు.

English summary

Operation Zanjeer program has started Warangal Commissionerate Police. traffic police are trying to contorl street vendors who are doing business on carts and creating traffic disturbance with operation zanjeer.