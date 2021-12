మేఘాల్లో తేలిపోవాలనుకుంటున్నారా?: ఛలో విశాఖ ఏజెన్సీ: కట్టిపడేస్తోన్న ప్రకృతి సోయగాలు

Comprehensive Story

oi-Chandrasekhar Rao

చలికాలం.. ప్రకృతి సోయగాలకు నిలయం. మరే కాలంలోనూ కనిపించని ప్రకృతి అందాలు ఒక్క శీతాకాలంలోనే కనువిందు చేస్తుంటాయి. జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకాలను అందిస్తుంటాయి. దట్టంగా అలముకునే పొగమంచు, మన చుట్టూ, చేతికి అందేంత ఎత్తులో తేలియాడే మేఘాలు.. చలికాలంలో మాత్రమే సాధ్యం. ప్రకృతి మధ్యలో నిల్చుంటే- దాని మజానే వేరు. వెన్నులో వణుకుపుట్టించేంతటి చలిని తట్టుకోవడానికి అవసరమైన దుస్తులను ధరించగలిగితేనే అందాలను ఆస్వాదించగలుగుతాం.

The Vanjangi hills in Visakhapatnam agency have emerged as the top tourist destination and thousand of the visitors have been came here to enjoying the Nature.