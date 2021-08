ఆగస్టు 5-మోదీ మార్క్ డెసిషన్స్ డే : ఈ రోజే ఆ నిర్ణయాల వెనుక-పాక్ కు క్లియర్ వార్నింగ్..!!

Comprehensive Story

oi-Lekhaka

ఈ రోజు ఆగస్టు 5. దేశంలో కీలక అంశాలు-ప్రధాని మోదీ తీసుకున్న చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలకు ఈ రోజే సాక్ష్యం. వరుసగా రెండేళ్ల పాటు ప్రధాని రెండు కీలక నిర్ణయాలను ఇదే ఆగస్టు 5న తీసుకున్నారు. సుదీర్ఘ కాలం దేశంలో పరిష్కారం కాని సమస్యలుగా ఉన్న రెండు కీలక అంశాలకు ముగింపు ఇచ్చారు. బీజేపీ స్థాపింపిచన సమయం నుండి దేశంలో అమలు చేయాల్సిన అంశాలుగా నిర్ణయించిన వాటిలో కీలకమైన ఆ రెండు అంశాలను మోదీ ఇదే రోజున పరిష్కారం చూపించారు.

English summary

August 5th Very special day for PM Modi as mark decisions implemented on this day. Abolishment of Article 370 and bhoomipooja for Ramalayam in Ayodhya became historical in Indian history