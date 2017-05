మోడీతో జగన్ 40 ని.లు భేటీ: చంద్రబాబుకు గుబులు, అసలేం జరిగింది?

మోడీతో జగన్ ఆంతరంగిక సమావేశం 40 నిమిషాల పాటు సాగినట్లు చెబుతున్నారు. ఇది చంద్రబాబు గుండెల్లో గుబులు పుట్టించినట్లు సమాచారం.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It is said that Andhra Pradesh CM and Telugu Desam party chief Nara Chandrababu Naidu is unhappy with the meeting between PM narendra Modi and YSR Congress party president YS Jagan.