జీఎస్టీ ప్రవేశపెట్టిన యనమల, వైసిపి ఆందోళన: మంత్రిగా తొలిసారి లోకేష్

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన సభలో ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు జీఎస్టీ బిల్లును ప్రవేశ పెట్టారు. అంతకుముందు ప్రతిపక్ష వైసిపి రైతుల సమస్యపై వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చింది. నారా లోకేష్ మంత్రి హోదాలో తొలిసారి

Subscribe to Oneindia Telugu

Andhra Pradesh Minister Yanamala Ramakrishnudu on Tuesday introduced GST bill in AP Assembly.

Other articles published on May 16, 2017