షాక్: డేటా కాదు టోటల్ సినిమానే హ్యాక్‌ చేశారు.. భారీ మొత్తం డిమాండ్ చేస్తున్నారు

వాల్ట్‌డిస్నీ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఓ చిత్రాన్నితస్కరించిన హ్యాకర్లు అడిగినంత డబ్బు ఇవ్వకపోతే సినిమాను తామే ఆన్‌లైన్‌లో ఉంచుతామని నిర్మాతలను బెదిరిస్తున్నారు.

English summary

ackers have once again struck at Hollywood, this time claiming one of the summer’s biggest blockbuster releases — Disney’s “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales,” the fifth installment in the highly profitable swashbuckling franchise, starring Johnny Depp. Walt Disney Co. Chief Executive Bob Iger told ABC employees in New York on Monday that hackers have claimed to have stolen a movie and are threatening to release it in segments until their demands, which include a pirate-like ransom paid with Bitcoin, are met.