Children's day special: చాచా నెహ్రూ జన్మదినం.. బాలలకు పర్వదినం; నవంబర్ 14 నే చిల్డ్రన్స్ డే ఎందుకంటే!!

oi-Dr Veena Srinivas

నవంబర్ 14 వచ్చిందంటే చాలు పిల్లల్లో ఎనలేని ఉత్సాహం, చెప్పలేని సంతోషం కొట్టొచ్చినట్లు కనబడతాయి. ఎందుకంటే ఆరోజు చిన్నారులకు ఇష్టమైన రోజు. బాలలకు ప్రత్యేకమైన రోజు. చిన్న పిల్లలు అంటే అమితమైన ప్రేమ చూపించే చాచా నెహ్రూ పుట్టినరోజు. భారతదేశంలో బాలల దినోత్సవంగా జరుపుకొనే పండుగ రోజు.

Chacha Nehru's birthday is a special day for children. The Government of India has decided to hold a Children's Day on November 14 after Nehru's death in his honor. Earlier, Children's Day was held on November 20.