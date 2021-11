Diwali 2021: దీపావళి విశిష్టత, చరిత్ర ఇదే.. ఆ రోజు లక్ష్మీ పూజ చేస్తే సిరిసంపదలతో తులతూగటం ఖాయం !!

Comprehensive Story

oi-Dr Veena Srinivas

హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా జరుపుకునే పండుగలలో, భారతీయులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో, అత్యంత ఇష్టంగా జరుపుకునే పండుగలలో దీపావళి ఒకటి. ఆశ్వయుజ మాసంలో కృష్ణ పక్షంలో దీపావళి పండుగను జరుపుకుంటారు. దీపావళి అంటేనే వెలుగుల పండుగ. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక. ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో వెలుగులు నిండాలని సూచించేదే దీపావళి పండుగ. జీవితంలోని చీకట్లను పారద్రోలి వెలుగులు నిమ్పేదే దీపావళి . దీపావళి అంటేనే సరదాలు, సంబరాలు, దీపాల వెలుగులు, బాణాసంచాల జిలుగులు, కుటుంబం అంతా కలిసి జరుపుకునే వేడుకలు. దీపావళి అంటేనే కాంతులు నింపే పండుగ. అందరూ సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలని, దీపాలను వెలిగించి, ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో వెలుగులు నిండాలని ఆకాంక్షించే పండుగ దీపావళి.

English summary

Diwali is one of the holiest festivals celebrated by Hindus. Diwali is celebrated on the Krishnapaksham during the month of Ashvayuja. Diwali is the festival of lights. Symbol of the victory of good over evil. Diwali is a festival that symbolizes light in everyone's life.