Fake : రైతులకు మద్దతుగా శౌర్యశక్ర పతకాలు వెనక్కి ఇచ్చిన 25వేల మంది సైనికులు

కేంద్రం తీసుకొచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా రైతులు భారీ ఎత్తున నిరసనలు చేస్తున్నారు. తాజాగా భారత్‌ బంద్‌ కూడా నిర్వహించారు. రైతుల ఆందోళనలతో కేంద్రానికి ముచ్చెమటలు పడుతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో రైతుల ఆందోళనలకు దేశవ్యాప్తంగా పలు వర్గాల నుంచి మద్దతు పెరుగుతోంది. దీంతో రైతులు కూడా పట్టు వీడకుండా నిరనసలు కొనసాగిస్తున్నారు.

వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమిస్తున్న రైతులకు మద్దతుగా 25 వేల మంది భారతీయ సైనికులు తమకు ఇచ్చిన శౌర్యచక్ర పతకాలను వెనక్కి ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు ఓ వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. ఏపీకి చెందిన ప్రజాశక్తి పత్రిలో కిసాన్‌కు జైకొట్టిన జవాన్‌ పేరుతో ప్రచురితమైన ఈ వార్తను పలువురు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ వార్తపై ప్రెస్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ బ్యూరో స్పందించింది. ఈ వార్తలో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని తేల్చింది. తన ఫ్యాక్ట్‌ చెక్‌ హ్యాండిల్‌లో ఈ విషయాన్ని పీఐబీ పోస్ట్ చేసింది.

Claim: Prajasakti newspaper has claimed that 25000 soldiers of the #IndianArmy have returned their Shaurya Chakra medals in solidarity with farmers' protest.#PIBFactCheck: This news is false. Only 2048 #ShauryaChakra have been awarded from 1956 till 2019. pic.twitter.com/9HcZYrqXqa