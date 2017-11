డయానా తర్వాత రెండున్నర దశాబ్దాలకు: ఇవాంకా మాత్రమే

General

Srinivas G

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

US President Donald Trump's advisor and daughter Ivanka Trump has become the first foreign woman leader to get the unparalleled hype, publicity and security cover in Hyderabad. Ivanka landed in the city early on Tuesday morning and reached her hotel at Madhapur in a convoy of 34 vehicles.అమెరికా అధ్యక్షులు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూతురు, శ్వేత సౌధం సలహాదారు ఇవాంకా ట్రంప్‌కు హైదరాబాదులో రెడ్ కార్పెట్ పరిచారు. ఆమె రాక నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసింది.